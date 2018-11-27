Курянина обвиняют в краже выручки из кассы сельмага

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-27T13:32:31+03:00

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В Курске задержан подозреваемый в краже из магазина в Беловском районе. В начале октября по версии полиции он поник в торговую точку, выбив окна. Из кассы он похитил почти 60 тысяч рублей, после чего уехал из района. На месте происшествия криминалисты собрали следы и материалы, которые вместе с проверенной оперативной информацией стали основанием для привлечения парня к уголовной ответственности, сказали в УМВД.

21-летнего неоднократно судимого молодого человека задержали в Курске. Прежде он некоторое время работал в магазине, откуда совершил кражу, поэтому точно знал, где хранятся деньги. Он уже стал фигурантом уголовного дела. На время следствия молодой человек арестован. Также полицейским предстоит выяснить его причастность к аналогичным хищениям в других районах области.