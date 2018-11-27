Курянин на протяжении пяти лет насиловал собственную дочь

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-27T11:39:08+03:00

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Суд вынес приговор 36-летнему жителю Курского района Курской области. Он признан виновным в 33 преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), рассказали в СК.

Следствием и судом установлено, что мужчина с 2013 по 2017 годы неоднократно, используя беспомощное состояние своей дочери в виду ее малолетнего возраста, насиловал ее.

Суд дал ему 15 лет исправительной колонии строгого режима.