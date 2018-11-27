В Реестре недвижимости учтено более 100 объектов культурного наследия Курской области

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-27T10:14:48+03:00

Всего чуть более 9, 2% объектов культурного наследия внесены в Реестр Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 102 объектах культурного наследия Курской области, что составляет 9,4% от общего количество объектов культурного наследия региона.

Так, в ЕГРН уже включены сведения о таких знаменитых памятниках истории и культуры, как Дом поэта А.А. Фета, памятник героям-артиллеристам, погибшим в битве на северном фасе Курской дуги в 1943 г., мемориал «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», водонапорная башня на ул. Павлова, здание Дворянского собрания, 1877 г., Воскресенская церковь Знаменского монастыря, здание железнодорожного вокзала и многие другие.

Кроме того, в ЕГРН содержатся сведения о 16-и территориях объектов культурного наследия. Территория объекта культурного наследия - это территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Установление охранных зон и внесение в ЕГРН сведений об их границах – одна из мер сохранения объектов культурного наследия. Наличие этой информации позволяет четко определить принадлежность земельного участка к той или иной территориальной зоне, определить его категорию и вид разрешенного использования. Отсутствие в ЕГРН информации об объектах культурного наследия может привести к ошибкам при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления и нарушению запретов на виды деятельности, которые могут нанести ущерб физической сохранности объекта и его визуальному восприятию. Проверить наличие обременений на земельный участок граждане могут с помощью сервиса «Справочная информация об объекте недвижимости online».