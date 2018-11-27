2018-11-27T09:18:49+03:00
Общество

В Курской области будет создан общественный экологический патруль

Он займется проверкой строительства свинокомплекса рядом с буферной зоной заповедника
Светлана ВОЛКОВА
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Общественность обеспокоеня ситуацией вокруг заповедникаОбщественность обеспокоеня ситуацией вокруг заповедникаФото: из открытых источников
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Курская региональная общественная организация «Общество охраны природы» обеспокоена ситуацией, складывающейся вокруг деятельности агропромышленного холдинга «Мираторг» на земельных участках, расположенных вблизи Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина.

Ряд публикаций в средствах массовой информации вызвал широкий общественный отклик. Однако объективных сведений о ситуации и ее развитии пока нет. Для изучения этого вопроса «Общество охраны природы» создает общественный экологический патруль и приглашает к сотрудничеству руководство Алехинского биосферного заповедника, представителей «Мираторга», а также департамент архитектуры Курской области и областную дирекцию особо охраняемых природных территорий и просит администрацию Курской области поддержать работу по созданию экопатруля.

В областном департаменте экологической безопасности и природопользования пообещали экологическому патрулю всевозможное содействие со стороны администрации Курской области.

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