2018-11-27T09:10:26+03:00
Общество

Молодежные проблемы и ценности

В региональном заксобрании прошла парламентская встреча
Поделиться:
На парламентских чтениях наградили курского школьника Романа Ковалева, который спас соседку на пожареНа парламентских чтениях наградили курского школьника Романа Ковалева, который спас соседку на пожаре
Изменить размер текста:

22 ноября в стенах курского заксобрания в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений прошла Парламентская встреча. Обсуждали тему «Молодежь: свобода и ответственность». Поводом для дискуссии в Курской областной Думе среди представителей всех уровней власти, епархии, а также волонтерских и общественных организаций стали молодежные проблемы и вопросы воспитания подрастающего поколения.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24