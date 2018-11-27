Молодежные проблемы и ценности
В региональном заксобрании прошла парламентская встреча
На парламентских чтениях наградили курского школьника Романа Ковалева, который спас соседку на пожаре
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22 ноября в стенах курского заксобрания в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений прошла Парламентская встреча. Обсуждали тему «Молодежь: свобода и ответственность». Поводом для дискуссии в Курской областной Думе среди представителей всех уровней власти, епархии, а также волонтерских и общественных организаций стали молодежные проблемы и вопросы воспитания подрастающего поколения.