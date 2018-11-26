В Курской области раскрыты кражи из торговых центров

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-26T16:12:10+03:00

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В Курске раскрыта кража у студентки в развлекательном заведении. Посетительница бара оставила свою сумку без присмотра. В сумке были деньги и накопительное устройство, представляющие не только материальную ценность, но и хранящие важную информацию, касающуюся обучения девушки, рассказали в УМВД.

После опроса возможных свидетелей и просмотра камер наблюдения, оперативники выяснили, что кражу совершила уборщица заведения. Деньги она успела потратить, а флэш-карту у нее изъяли. По этому факту продолжается проверка для решения о возбуждении уголовного дела.

Еще одна кража, совершенная в баре, раскрыта в Пристенском районе. Там по неосторожности барсетку с крупной суммой оставил посетитель. Не сообщая об этом работникам, двое визитеров забрали портмоне, откуда похитили больше пяти тысяч рублей. Оба незамедлительно покинули помещение. Несмотря на то, что изначально они отрицали свою причастность, после опроса свидетелей и также сбора доказательств на месте, предполагаемые подозреваемые сознались в содеянном. Проводится проверка.