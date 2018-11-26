В курской филармонии состоится жаркий вечер фламенко
В начале XV века в южную провинцию Испании — Андалусию пришли цыгане из Индии и нашли себе пристанище в этом благословенном краю. Они вобрали в себя и доработали местную народную музыку благодаря своей особой выразительности и необыкновенной исполнительской способности.
Так родилось это неповторимое и чарующее искусство — фламенко. Горькие и буйные песни цыган звучали под аккомпанемент кузнечного молота и конского ржанья. Пропитанные запахом вина, пота и вожделения, они заставляли зрителей трепетать. Казалось, эта лава звуков и эмоций извергается из самых глубин души древнего народа…
И в этот вечер вы услышите музыку фламенко, в основном собственного сочинения, от радостного алегриаса и задорного булериаса до тревожного таранто и трагичной сигирийи.
Трагедии, страсти, танцы, любовь, гитара, романтика – все это Вам подарят лауреат Международного конкурса Юрий Бобылев (гитара) и Марина Коробко (танец).
27 ноября
Большой зал (ул. Перекальского, 1)
Начало концерта в 19:00
Справки и заказ билетов: 8 919 215 70 08