2018-11-26T16:05:23+03:00
Звезды

В курской филармонии состоится жаркий вечер фламенко

На сцене выступит лауреат Международного конкурса Юрий Бобылев
Светлана ВОЛКОВА
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Вечер пройдет 27 ноябряВечер пройдет 27 ноября
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В начале XV века в южную провинцию Испании — Андалусию пришли цыгане из Индии и нашли себе пристанище в этом благословенном краю. Они вобрали в себя и доработали местную народную музыку благодаря своей особой выразительности и необыкновенной исполнительской способности.

Так родилось это неповторимое и чарующее искусство — фламенко. Горькие и буйные песни цыган звучали под аккомпанемент кузнечного молота и конского ржанья. Пропитанные запахом вина, пота и вожделения, они заставляли зрителей трепетать. Казалось, эта лава звуков и эмоций извергается из самых глубин души древнего народа…

И в этот вечер вы услышите музыку фламенко, в основном собственного сочинения, от радостного алегриаса и задорного булериаса до тревожного таранто и трагичной сигирийи.

Трагедии, страсти, танцы, любовь, гитара, романтика – все это Вам подарят лауреат Международного конкурса Юрий Бобылев (гитара) и Марина Коробко (танец).

27 ноября

Большой зал (ул. Перекальского, 1)

Начало концерта в 19:00

Справки и заказ билетов: 8 919 215 70 08

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