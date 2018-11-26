Курянин украл мобильник у уснувшего на лавочке мужчины

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-26T15:40:03+03:00

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В Железногорске полицейские задержали 27-летнего горожанина. Молодого человека подозревают в краже мобильного телефона у спавшего на скамейке курянина. Преступление совершили ночью. 30-летний потерпевший, будучи в нетрезвом состоянии, присел отдохнуть на лавочку около подъезда и уснул. Подозреваемый стоял на балконе и наблюдал за спящим, а когда услышал, как у того зазвонил телефон, решил похитить гаджет, стоимостью около 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был установлен, а похищенный телефон изъят. Против него завели уголовное дело по статье «Кража». Железногорцу может грозить до пяти лет колонии.