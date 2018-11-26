В Курске на 50 лет Октября меняют теплосеть

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-26T13:23:40+03:00

Несколько домов и два соцучреждения отключили от тепла

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26 ноября специалисты теплосетевой компании «Квадра» приступили к замене ветхого участка теплосети по улице 50 лет Октября, рядом с которым в субботу устраняли повреждение.

Специалисты обследовали трубопровод и пришли к выводу, что шестиметровый участок магистрали необходимо полностью заменить до наступления холодов. В работах задействованы две ремонтные бригады и спецтехника компании.

До завершения ремонта приостановлена подача тепла и горячей воды в жилые дома по ул. 50 лет Октября 120а, 165д, 165в, 167/1, 167\2, 167\3, 167а, 1-му Бурцевскому пер. 3в, 3г, 3д, 3е и в два социальных учреждения. Теплоснабжение потребителей планируется возобновить до конца дня.