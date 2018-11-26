Курян призывают избавиться от мелочи

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-26T13:00:04+03:00

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С 26 ноября по 2 декабря в Курской области проходит акция «Монетная неделя в ЦФО». В течение семи дней куряне имеют возможность сдать в банки накопившуюся дома мелочь, чтобы вернуть монеты в оборот. Кредитные организации будут менять мелочь без комиссии на банкноты Банка России, а также открывать новые пластиковые карты с бесплатным годовым обслуживаем при зачислении монеты на счет карты.

В налично-денежном обращении нашей страны, по состоянию на 1 октября 2018 года, находится примерно 66,5 млрд монет разного номинала на сумму около 73 млрд рублей. В среднем на каждого жителя, включая младенцев, их приходится по 455 штук. Но все меньше монеты используют при расчетах.

Как объяснил управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников, себестоимость чеканки монет выше, но и средняя продолжительность их «жизни» намного больше, чем у банкнот мелких номиналов. Если последние выходят из оборота после года использования, то монета «работает» 20-30 лет, и возвращая ее в оборот, мы помогаем экономике нашей страны.