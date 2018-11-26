2018-11-26T13:00:04+03:00
Экономика

Курян призывают избавиться от мелочи

Стартовала «Монетная неделя в ЦФО»
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Мелочи в обороте все меньше, отмечают банкирыМелочи в обороте все меньше, отмечают банкирыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С 26 ноября по 2 декабря в Курской области проходит акция «Монетная неделя в ЦФО». В течение семи дней куряне имеют возможность сдать в банки накопившуюся дома мелочь, чтобы вернуть монеты в оборот. Кредитные организации будут менять мелочь без комиссии на банкноты Банка России, а также открывать новые пластиковые карты с бесплатным годовым обслуживаем при зачислении монеты на счет карты.

В налично-денежном обращении нашей страны, по состоянию на 1 октября 2018 года, находится примерно 66,5 млрд монет разного номинала на сумму около 73 млрд рублей. В среднем на каждого жителя, включая младенцев, их приходится по 455 штук. Но все меньше монеты используют при расчетах.

Как объяснил управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников, себестоимость чеканки монет выше, но и средняя продолжительность их «жизни» намного больше, чем у банкнот мелких номиналов. Если последние выходят из оборота после года использования, то монета «работает» 20-30 лет, и возвращая ее в оборот, мы помогаем экономике нашей страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области молодой человек едва не сорвался с восьмого этажа
УФАС обвинило "Квадру" в нарушении прав курян на бесперебойную подачу тепла
В Курской области раскрыты кражи из торговых центров
В курской филармонии состоится жаркий вечер фламенко
Курянин украл мобильник у уснувшего на лавочке мужчины
В Курске на 50 лет Октября меняют теплосеть
Проекты курских «УМНИКОВ» поддержат на федеральном уровне
На курянина, убившего собаку, завели два уголовных дела
Курская прокуратура добивается проверки на туберкулез освободившихся с зоны
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке
В дома жителей Курска вернулось тепло
На трассе в Курской области в ДТП пострадали люди
Курян предупреждают о гололеде
Свой пост покинет председатель Курского облсуда
В Курске 72 многоэтажки остались без тепла