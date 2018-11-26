Проекты курских «УМНИКОВ» поддержат на федеральном уровне

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-26T12:34:13+03:00

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В Курске прошел региональный форум молодежных инноваций, где состоялся финальный отбор по программе «УМНИК»-2018. В Курской области это мероприятие стало уже традиционным, оно проводится шестой год подряд. Конкурс хорошо знают в регионе, и с каждым годом количество желающих принять в нем участие растет.

В нынешнем мероприятии участвовали представители бизнес-сообщества, научных кругов, студенты и аспиранты вузов, работающая молодежь.

Каждый год в финале конкурса «УМНИК» участвуют действительно интересные проекты. Экспертам предстоит нелегкий выбор, в их числе представители предприятий, которые используют в своей деятельности инновации. Знакомство с проектами дает почву для дальнейшего взаимодействия по вопросу возможности практического внедрения разработок молодых ученых в производственный цикл.

- Фонд содействия инновациям финансирует выполнение проектов, направленных на проведение научно-исследовательских работ. За годы проведения конкурса впервые у нас такое большое количество финалистов - 51 участник, каждый из них достоин стать победителем и получить грант на разработку своего проекта. Отмечу, что в правила проведения конкурса «УМНИК» ежегодно вносятся изменения. Так, с этого года добавилось новое направление – «Ресурсосберегающая энергетика», на которое от нашего региона подано три заявки, - подчеркнула Ольга Ильинова, региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Всего за годы реализации проекта государственное финансирование получили около 80 разработок курских «УИНИКОВ». Проекты, которые сегодня прошли финальный отбор, будут рассмотрены дирекцией Фонда содействия инновациям. Победители получат грант в размере 500 тысяч рублей на два года. Имена новых победителей станут известны в феврале-марте 2019 года.