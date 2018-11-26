2018-11-26T11:55:49+03:00
Происшествия

На курянина, убившего собаку, завели два уголовных дела

Мужчина нанес американскому бульдогу семь ударов ножом
Светлана ВОЛКОВА
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Курянину вменаяют также "уничтожение или повреждение имущества", так как собака была дорогаяКурянину вменаяют также "уничтожение или повреждение имущества", так как собака была дорогаяФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Сеймский отдел полиции Курска завел уголовное дело против 59-летнего курянина, который убил собаку. "КП" подробно рассказывала об этом случае.

- 18 ноября около 10 утра в Сеймский отдел полиции Курска поступило сообщение о том, что в районе зоны отдыха на улице Серегина областного центра неизвестный мужчина убил американского бульдога, принадлежащего 39-летней курянке, - рассказали в полиции.

В рамках проверки полицейскими установлено, что 59-летний мужчина ехал по улице Серегина на велосипеде, когда, по его словам, на него стала бросаться собака. Животное было в наморднике, но без поводка. Курянин ударил ее перочинным ножом, после чего собака стала убегать. Сойдя с велосипеда, мужчина догнал животное и забил ее ножом до смерти. Всего он нанес семь ударов.

Курянин попытался скрыться, но был задержан собачницами и передан прибывшему на сообщение наряду полиции.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. У него изъяли перочинный нож.

После проведения проверки и экспертизы против него возбуждены уголовные дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому будет назначено наказание по совокупности совершенных противоправных действий, сказали в УМВД.

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