2018-11-26T10:35:08+03:00
Происшествия

Курская прокуратура добивается проверки на туберкулез освободившихся с зоны

В суд поступило несколько исков
Ольга ДАНИЛОВА
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Проверять на туберкулез будут по решению судаПроверять на туберкулез будут по решению судаФото: из открытых источников
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Прокуратура Золотухинского района провела проверку исполнения требований закона о предупреждении распространения туберкулеза.

- По закону освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, в течение первых двух лет после освобождения обязаны проходить профилактические медицинские осмотры два раза в год, - отметили в прокуратуре.

Как показала проверка, два жителя Золотухинского района, освободившихся из исправительной колонии в 2017 году, больше года не проходили медицинский осмотр для выявления туберкулеза.

Прокурор Золотухинского района направил в суд иски, в которых потребовал обязать жителей Золотухинского района пройти профилактический медицинский осмотр на предмет наличия признаков заболевания туберкулезом, добавили в ведомстве.

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