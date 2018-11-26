Курская прокуратура добивается проверки на туберкулез освободившихся с зоны

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-26T10:35:08+03:00

Проверять на туберкулез будут по решению суда Фото: из открытых источников

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Прокуратура Золотухинского района провела проверку исполнения требований закона о предупреждении распространения туберкулеза.

- По закону освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, в течение первых двух лет после освобождения обязаны проходить профилактические медицинские осмотры два раза в год, - отметили в прокуратуре.

Как показала проверка, два жителя Золотухинского района, освободившихся из исправительной колонии в 2017 году, больше года не проходили медицинский осмотр для выявления туберкулеза.

Прокурор Золотухинского района направил в суд иски, в которых потребовал обязать жителей Золотухинского района пройти профилактический медицинский осмотр на предмет наличия признаков заболевания туберкулезом, добавили в ведомстве.