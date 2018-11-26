2018-11-26T10:07:10+03:00
Общество

Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке

Можно сэкономить время и деньги, выбрав квартиру на вторичном рынке недвижимости для покупки на сайте «ДомКлик»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Это стало возможным благодаря запуску нового проекта по одобрению объектов недвижимости на вторичном рынке при соблюдении ряда условий.

Цена покупки кредитуемого объекта недвижимости не должна 10 000 000 рублей для квартир, находящихся в таких городах, как: Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Краснодар; 5 000 000 рублей для квартир в других населенных пунктах РФ.

Помимо этого, есть ряд условий при размещении объекта на сайте «ДомКлик, касающееся изображения всех помещений, по которым в том числе можно определить отсутствие перепланировки, а также информации о кадастровом номере объекта, адресе ,площади объекта.

- Мы, в Сбербанке, постоянно предлагаем нашим клиентам все более новые и удобные решения, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк Николай Васёв. - Наша задача — любые сложные процессы упростить по максимуму. Возможность отказа от отчета об оценке позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на пять дней и сэкономить до 5000 рублей.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области молодой человек едва не сорвался с восьмого этажа
УФАС обвинило "Квадру" в нарушении прав курян на бесперебойную подачу тепла
В Курской области раскрыты кражи из торговых центров
В курской филармонии состоится жаркий вечер фламенко
Курянин украл мобильник у уснувшего на лавочке мужчины
В Курске на 50 лет Октября меняют теплосеть
Курян призывают избавиться от мелочи
Проекты курских «УМНИКОВ» поддержат на федеральном уровне
На курянина, убившего собаку, завели два уголовных дела
Курская прокуратура добивается проверки на туберкулез освободившихся с зоны
В дома жителей Курска вернулось тепло
На трассе в Курской области в ДТП пострадали люди
Курян предупреждают о гололеде
Свой пост покинет председатель Курского облсуда
В Курске 72 многоэтажки остались без тепла