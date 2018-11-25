2018-11-25T13:44:35+03:00
Недвижимость

В дома жителей Курска вернулось тепло

Аварию ликвидировали к вечеру субботы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Спасатели сообщили, что вечером 24 ноября в дома жителей Курска вернулилось тепло. Специалисты провели пуско-наладочные работы. Также в региональном ГУ МЧС добавили:

- В случае не поступления теплоносителя в жилые помещения, просьба обращаться в управляющие компании для ликвидации завоздушивания систем отопления.

Напомним, под аварийное отключение попали 72 многоэтажки и девять социальных объектов. Авария - порыв на участке теплосети - произошла около полуночи 23 ноября. Это далеко не первое ЧП с порывом теплосети в Курске с начала отопительного сезона. Также жители облатсного центра жалуются на периодическое отключение горячей воды в течение суток на несколько часов.

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