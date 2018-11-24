Курян предупреждают о гололеде

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-24T15:23:29+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра с девяти вечера 24 ноября и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого. Днем небольшие, местами умеренные осадки также в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью западной четверти 6-11, днем южный 4-9 м/с. Температура: по области ночью 4-9º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололеде может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.