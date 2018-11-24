Свой пост покинет председатель Курского облсуда

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-24T11:43:30+03:00

В Курске происходит одна отставка за другой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заявление Василия Золотарева будет рассмотрено до конца ноября

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На заседании Высшей Квалификационной коллегии судей будет рассмотрено заявление нынешнего председателя Курского областного суда Василия Золотарева. Это произойдет уже до конца ноября - 27-30 числа.

Всего подобные заявления поступили от 23 коллег Золотарева из разных регионов РФ.

Василий Золотарев бессменно занимает пост председателя Курского облатсного суда на протяжении 23 лет - начиная с 1995 года. О возможных кандидатурах на кресло председателя пока не сообщается.

Напомним, что за последний месяц в регионе состоялся также ряд отставок с ключевых постов в областной адимнистрации.