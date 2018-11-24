2018-11-24T11:24:33+03:00
Происшествия

В Курске 72 многоэтажки остались без тепла

Анария произошла в Северо-Западном микрорайоне
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске снова произошло коммунальное ЧПВ Курске снова произошло коммунальное ЧПФото: Светлана ВОЛКОВА
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Без тепла и горячей воды остаются более 18,5 тысяч жителей областного центра, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. Под аварийное отключение попали 72 многоэтажки и девять социальных объектов. Авария - порыв на участке теплосети - произошла около полуночи 23 ноября. Жители региона получили уведомление от МЧС о том, что ориентировочно ЧП будет ликвидировано к двум часа дня 24 ноября.

Напомним, что это далеко не первое ЧП с порывом теплосети в Курске с начала отопительного сезона. Также жители облатсного центра жалуются на периодическое отключение горячей воды в течение суток на несколько часов.

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