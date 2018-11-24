В Курске 72 многоэтажки остались без тепла

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-24T11:24:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Без тепла и горячей воды остаются более 18,5 тысяч жителей областного центра, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. Под аварийное отключение попали 72 многоэтажки и девять социальных объектов. Авария - порыв на участке теплосети - произошла около полуночи 23 ноября. Жители региона получили уведомление от МЧС о том, что ориентировочно ЧП будет ликвидировано к двум часа дня 24 ноября.

Напомним, что это далеко не первое ЧП с порывом теплосети в Курске с начала отопительного сезона. Также жители облатсного центра жалуются на периодическое отключение горячей воды в течение суток на несколько часов.