Под Курском нашли мину

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-24T11:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

24 ноября на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной Войны. Опасную находку обнаружили вблизи деревни Татаренково Курского района Курской области.

На место обнаружения выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина калибром 50 мм. Снаряд изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.