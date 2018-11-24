2018-11-24T11:10:43+03:00
Происшествия

Под Курском нашли мину

Опасный снаряд вывезли для уничтожения
Светлана ВОЛКОВА
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Сообщение поступило на пульт МЧС 24 ноябряСообщение поступило на пульт МЧС 24 ноябряФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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24 ноября на телефон «Службы спасения-112» поступил звонок об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной Войны. Опасную находку обнаружили вблизи деревни Татаренково Курского района Курской области.

На место обнаружения выезжала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина калибром 50 мм. Снаряд изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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