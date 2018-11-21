2018-11-21T10:54:26+03:00
Общество

Предприниматели из Черноземья узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса

Воронеже состоялось четвертое мероприятие программы«Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей
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Тренинг посетили 136 самых активных участников программы из пяти регионов: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей.

Участники занимались прогнозированием, рассчитывали точки безубыточности и границы безопасности по выручке, самостоятельно заполняли основные формы отчетности и строили прототип финансовой модели. Участники детально разобрали вопрос построения финансовой модели на примере одной из компаний по продаже канцелярских товаров и моющих средств. Эксперт подробно объяснил, почему текущая ситуация является убыточной и что можно с этим сделать.

- Одна из самых важных задач предпринимателя — разработка бизнес-стратегии. Необходимо учитывать множество факторов, в том числе и объективно оценивать финансовое состояние компании. На основе грамотной отчетности можно принимать взвешенные решения, — говорит Дмитрий Зайцев, постоянный эксперт программы «Бизнес класс».

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России.

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