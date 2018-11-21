В Курске на Пучковке сгорела «Волга»

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-21T10:48:16+03:00

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20 ноября примерно в 19:40 в Курске на улице Пучковка загорелся автомобиль «Волга-3110». На место происшествия выехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Огонь потушили через восемь минут. Автомобиль сгорел полностью. При пожаре никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС – восемь человек и две единицы техники.

Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.