В Курске на Пучковке сгорела «Волга»
Пожар произошел 20 ноября вечером
Автомобиль сгорел полностьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 ноября примерно в 19:40 в Курске на улице Пучковка загорелся автомобиль «Волга-3110». На место происшествия выехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей города Курска, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Огонь потушили через восемь минут. Автомобиль сгорел полностью. При пожаре никто не пострадал. В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС – восемь человек и две единицы техники.
Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.