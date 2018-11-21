2018-11-21T09:45:50+03:00
Общество

Ко Дню матери пройдет "Читающий маршрут"

«Счастливый пассажир» получит приз
Светлана ВОЛКОВА
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Маршрут стартует с Красной площадиМаршрут стартует с Красной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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22 ноября в 11.00 пройдет очередной этап проекта «Читающий маршрут». Пассажиры узнают об истории возникновения Дня матери, традициях этого дня в других странах. Особое внимание будет уделено произведениям классиков отечественной литературы, в которых центральное место занимает образ матери, среди них - стихотворения Сергея Есенина и Андрея Дементьева, повести Чингиза Айтматова и Валентина Распутина.

«Счастливый пассажир», вошедший на остановке «Ул. Садовая», получит приз от организаторов акции.

Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00, далее - по маршруту № 1 «Знаменский собор - ККПФ - Знаменский собор».

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