В Курске проходит конный фестиваль
В курской конноспортивной школе с 20 ноября по 25 ноября проходит конный фестиваль «Пять дней конного спорта в Курской области», сообщает региональная администрация.
В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:
20-24 ноября — Открытый Чемпионат ЦФО среди верховых лошадей спортивных пород по типу, экстерьеру и рабочим качествам;
21, 23 ноября — семинар для судей по выездке, ведущая Мартьянова В.В.;
22-23 ноября — Чемпионат и Первенство Курской области по выездке; Этап «Кубка Победы-2019» по выездке и конкуру, посвященный битве на Курской дуге;
22-24 ноября - соревнования по двоеборью;
24-25 ноября - Этап «Кубка Победы-2019» по конкуру», посвященный битве на Курской дуге;
24-25 ноября - мастер-класс по конкуру, ведущий Самодуровский И. В.
Вход свободный! Конноспортивная школа расположена по адресу: город Курск, улица Магистральная, д.42а.