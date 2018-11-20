В Курске проходит конный фестиваль

СЕГОДНЯ 19:52 2018-11-20T19:54:30+03:00

На фестиваль приглашаются все желающие Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 20 по 25 ноября конноспортивная школа приглашает всех желающих

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В курской конноспортивной школе с 20 ноября по 25 ноября проходит конный фестиваль «Пять дней конного спорта в Курской области», сообщает региональная администрация.

В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:

20-24 ноября — Открытый Чемпионат ЦФО среди верховых лошадей спортивных пород по типу, экстерьеру и рабочим качествам;

21, 23 ноября — семинар для судей по выездке, ведущая Мартьянова В.В.;

22-23 ноября — Чемпионат и Первенство Курской области по выездке; Этап «Кубка Победы-2019» по выездке и конкуру, посвященный битве на Курской дуге;

22-24 ноября - соревнования по двоеборью;

24-25 ноября - Этап «Кубка Победы-2019» по конкуру», посвященный битве на Курской дуге;

24-25 ноября - мастер-класс по конкуру, ведущий Самодуровский И. В.

Вход свободный! Конноспортивная школа расположена по адресу: город Курск, улица Магистральная, д.42а.