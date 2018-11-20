2018-11-20T19:29:49+03:00
Звезды

Под Курском пройдет детская выставка-форум

Мероприятие состоится 23 ноября
Яна ШЕЛЕСТ
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Распоряжение о проведении подписал Роман СтаровойтРаспоряжение о проведении подписал Роман СтаровойтФото: Яна ШЕЛЕСТ
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23 ноября в местечке Свобода Золотухинского района пройдет выставка-форум «Вместе – ради детей!», сообщили в администрации Курской области. Мероприятие состоится в главном выставочном павильоне.

Для подготовки и проведения выставки создан организационный комитет, который возглавила врио председателя комитета образования и науки Екатерина Харченко.

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