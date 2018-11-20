У курянина-наркомана отобрали права

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-20T19:01:19+03:00

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Прокуратура Поныровского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки было установлено, что на учете у психиатра-нарколога состоит житель поселка Поныри, имеющий водительское удостоверение.

Это ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения и не отвечает принципам обеспечения безопасности дорожного движения. Прокурор Поныровского района направил в суд иск, в котором потребовал лишить его права на управление транспортными средствами.

Требования прокурора суд удовлетворил.