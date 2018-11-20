2018-11-20T18:26:46+03:00
Звезды

В Курске пройдет православный музыкальный фестиваль

Мероприятия будут проходить с 22 по 27 ноября
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Предварительные отборочные туры пройдут на двух площадкахПредварительные отборочные туры пройдут на двух площадкахФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

С 22 по 27 ноября в Курске пройдет VI православный музыкальный фестиваль «Знаменский». В нем примут участие воспитанники детских школ искусств, учащиеся воскресных школ, духовных учебных заведений и учреждений системы образования города Курска.

Предварительные отборочные туры пройдут на двух площадках: 22 ноября в 10.00 в ДШИ № 2 имени Гринева на улице Станционной и 23 ноября в 11.00 в ДШИ № 1 имени Свиридова на улице Ленина. Свое мастерство продемонстрируют музыканты, владеющие струнно-смычковыми, клавишными и народными инструментами, также выступят академические и народные хоры.

Выступления участников будет оценивать жюри, состоящее из опытных музыкантов и ведущих специалистов в области хорового искусства, вокального и инструментального исполнения.

27 ноября в 11.00 в парадном зале концертно-творческого центра «Звездный на улице Дзержинского состоится второй этап фестиваля – заключительный гала-концерт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске проходит конный фестиваль
Под Курском пройдет детская выставка-форум
У курянина-наркомана отобрали права
Депутат Госдумы попросил главу МВД разобраться с убийством собаки в Курске
Под Курском Домом культуры руководила супруга главы сельсовета
В Курске таксист присвоил мобильник пассажира
Курян предупреждают о гололеде
Интернет-мошенники "увели" у курянки более 130 тысяч рублей
В Курской области изъяли более 11 килограмм наркотиков
«СберМобайл» пришел в Черноземье
В курских библиотеках появится литература для слепых
В Курске на проспекте Дружбы сгорела квартира
В Курск приезжают столичные кардиохирурги
В Курске побывала комиссия СовФеда
В Курской области рабочая группа займется разработкой стоимости услуг ЖКХ
Куряне требуют высшей меры для убийцы 7-летнего школьника
В Курской области ожидается снег и гололедица
Приставы помогли задержать курянина с наркотиками
Курская «Квадра» завершила ремонт теплосетей на Магистральном проезде
Курянка украла у родителей приятеля золото