В Курске пройдет православный музыкальный фестиваль

СЕГОДНЯ 18:24 2018-11-20T18:26:46+03:00

Мероприятия будут проходить с 22 по 27 ноября

Изменить размер текста: A A

С 22 по 27 ноября в Курске пройдет VI православный музыкальный фестиваль «Знаменский». В нем примут участие воспитанники детских школ искусств, учащиеся воскресных школ, духовных учебных заведений и учреждений системы образования города Курска.

Предварительные отборочные туры пройдут на двух площадках: 22 ноября в 10.00 в ДШИ № 2 имени Гринева на улице Станционной и 23 ноября в 11.00 в ДШИ № 1 имени Свиридова на улице Ленина. Свое мастерство продемонстрируют музыканты, владеющие струнно-смычковыми, клавишными и народными инструментами, также выступят академические и народные хоры.

Выступления участников будет оценивать жюри, состоящее из опытных музыкантов и ведущих специалистов в области хорового искусства, вокального и инструментального исполнения.

27 ноября в 11.00 в парадном зале концертно-творческого центра «Звездный на улице Дзержинского состоится второй этап фестиваля – заключительный гала-концерт.