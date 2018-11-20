Под Курском Домом культуры руководила супруга главы сельсовета

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-20T16:32:47+03:00

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Прокуратура Фатежского района провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в сфере урегулирования вопросов, связанных с конфликтом интересов, в одном из сельсоветов Фатежского района.

В ходе проверки было установлено, что глава сельсовета принял на должность директора сельского Дома культуры свою супругу. В соответствии с законом лица, занимающие муниципальные должности обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры к предотвращению или урегулированию таких конфликтов.

Прокурор района потребовал устранить нарушения и уведомить соответствующую комиссию о возникшем конфликте интересов. Требования прокурора удовлетворены. Директор Дома культуры уволена с занимаемой должности.