В Курске таксист присвоил мобильник пассажира

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-20T15:18:24+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемого в краже мобильного у пассажирки общественного транспорта. Девушка, поговорив по телефону, опрометчиво оставила его во внешнем кармане пальто. Это приметил другой пассажир, которому в час-пик не составило труда вытащить мобильный, так, что этого никто не увидел.

Курянка заметила отсутствие телефона только после остановки. Оперативникам удалось установить, что кражу совершил 24-летний курянин, ранее дважды судимый за аналогичные преступления. хищения. Мобильный успел продать на следующий день. Сейчас он вновь стал фигурантом уголовного дела. Помимо законного наказания, ему придется возместить ущерб.

Еще один 33-летний курянин лишился только что купленного дорого мобильного. Мужчина оставил телефон в такси. Водитель увидел потерю, но искать хозяина он не стал, а оставил сообщать об этом не стал, а решил оставить телефон себе. Хозяин телефона не мог вспомнить в полиции, где его потерял, однако полицейским удалось найти мобильник.

Таксисту грозит уголовное дело.