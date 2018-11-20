2018-11-20T14:34:45+03:00
Недвижимость

Курская «Квадра» направила 3 млн на экологию

Компания расчищала реку, исследовала почву и воздух
Яна ШЕЛЕСТ
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Состояние окружающей среды в районе энергообъектов соответствует нормамСостояние окружающей среды в районе энергообъектов соответствует нормамФото: Из архива "КП"
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В 2018 году филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» более трех миллионов рублей направило на реализацию мероприятий экологической программы в Курске, сообщили в компании.

На эти средства проводилась очистка каналов и прибрежной полосы реки Сейм в районе ТЭЦ-1 от ила, древесной поросли и бытового мусора.

Большое внимание курский филиал уделил лабораторным исследованиям воздуха, почвы и водных ресурсов в зоне расположения трех своих тепловых станций. Проведенные экспертизы подтвердили, что состояние окружающей среды в районе энергообъектов полностью соответствует требуемым нормам.

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