Курская «Квадра» направила 3 млн на экологию
Компания расчищала реку, исследовала почву и воздух
Состояние окружающей среды в районе энергообъектов соответствует нормамФото: Из архива "КП"
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В 2018 году филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» более трех миллионов рублей направило на реализацию мероприятий экологической программы в Курске, сообщили в компании.
На эти средства проводилась очистка каналов и прибрежной полосы реки Сейм в районе ТЭЦ-1 от ила, древесной поросли и бытового мусора.
Большое внимание курский филиал уделил лабораторным исследованиям воздуха, почвы и водных ресурсов в зоне расположения трех своих тепловых станций. Проведенные экспертизы подтвердили, что состояние окружающей среды в районе энергообъектов полностью соответствует требуемым нормам.