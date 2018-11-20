Курян предупреждают о гололеде

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-20T14:09:51+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 20 ноября в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью местами моросящие осадки, туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура: ночью 2-7º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.