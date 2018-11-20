Интернет-мошенники "увели" у курянки более 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-20T12:39:31+03:00

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В отдел полиции обратилась 28-летняя горожанка с заявлением о краже денег. Со слов женщины, в соцсети она получила сообщение от незнакомки, которая предложила ей поучаствовать в так называемом «заливе», прислав ссылку на онлайн-сервер, который поможет получить прибыль от вложенных средств. Для этого достаточно оставить заявку на сайте и отправить «киви ваучер-код». Курянка зашла на свой «киви-кошелек», в котором приобрела ваучер на сумму пять тысяч рублей, а затем прошла по ссылке из переписки и заполнила заявку на «залив» денег. После оформления, согласно информации на сайте, на ее карту должны были поступить дивиденды. Однако никакие зачисления выполнены не были.

Тогда женщина связалась с оператором сайта, чтобы получить пояснения. Тот ответил, что ее «киви-кошелек» заблокирован и для перевода денег его нужно разблокировать. Женщина следовала всем указанным инструкциям. В какой-то момент времени злоумышленник «выудил» у нее логин и пароль от банковского личного кабинета, после чего с ее карты исчезли более 130 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз призывают ни под каким предлогом не передавать третьим лицам свои личные данные, реквизиты банковских карт и логины и пароли от банковских ресурсов.