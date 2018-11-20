В Курской области изъяли более 11 килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-20T11:54:42+03:00

За причастность к сбыту через интернет задержаны 92 человека

Изменить размер текста: A A

В 2018 году сотрудники курской полиции из незаконного оборота изъяли более 11 килограмм наркотических веществ – более 9,5 кг синтетики и свыше 1,5 кг героина. За причастность к сбыту синтетических наркотиков через интернет задержали 92 человека, сообщили в УМВД по Курской области.

Сотрудники полиции регулярно мониторят сайты и соцсети в интернете на предмет установления информации, связанной с пропагандой наркотиков. Информация о ней поступает в полицию и от различных молодежных движений и волонтеров.

В этом году было установлено 26 сетевых подозрительных интернет-адресов, информацию по которым направили в Роскомнадзор в целях ограничения доступа к ним.

Ранее «КП» рассказывала о задержании преступной группы гастролеров, которые специально приехали в Курскую область для распространения наркотиков.