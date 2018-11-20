В курских библиотеках появится литература для слепых

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-20T11:00:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Фатежского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В ходе проверки было установлено, что ни в одной из 23 библиотек, расположенных в районе, нет специализированной литературы для слепых и слабовидящих граждан.

Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения. Его требования удовлетворены. Заключен договор о сотрудничестве на библиотечное обслуживание с ОКУК «Курская библиотека для слепых имени В. С. Алёхина», организованы поставки спецлитературы.

В соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов и о библиотечном деле слабовидящие и слепые посетители библиотек должны обеспечиваться литературой на специальных носителях информации всех видов: «говорящая книга», книги рельефно-точечным шрифтом, крупношрифтовые книги, плоскопечатные издания.