2018-11-20T11:00:09+03:00
Общество

В курских библиотеках появится литература для слепых

Этого добилась прокуратура
Яна ШЕЛЕСТ
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Организованы поставки спецлитературыОрганизованы поставки спецлитературыФото: Из архива "КП"
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Прокуратура Фатежского района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В ходе проверки было установлено, что ни в одной из 23 библиотек, расположенных в районе, нет специализированной литературы для слепых и слабовидящих граждан.

Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения. Его требования удовлетворены. Заключен договор о сотрудничестве на библиотечное обслуживание с ОКУК «Курская библиотека для слепых имени В. С. Алёхина», организованы поставки спецлитературы.

В соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов и о библиотечном деле слабовидящие и слепые посетители библиотек должны обеспечиваться литературой на специальных носителях информации всех видов: «говорящая книга», книги рельефно-точечным шрифтом, крупношрифтовые книги, плоскопечатные издания.

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