В Курск приезжают столичные кардиохирурги
Группа кардиохирургов из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова во главе с профессором Алексеем Ивановым проведет медицинское консультирование и прием населения Курской области.
20 ноября в Областной детской клинической больнице кардиохирурги осмотрят порядка 150 детей, а 21-22 ноября - взрослых в Областной клинической больнице, сообщили в администрации Курской области.
Подобные выездные осмотры кардиохирурги проводят уже более 10 лет каждые полгода. Врачи обследуют малышей с пороками сердца, консультируют, отбирают на операции, осматривают прооперированных ранее. Благодаря этому ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50 из них отправляются в столицу на лечение.