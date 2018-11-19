2018-11-19T17:39:23+03:00
Здоровье

В Курск приезжают столичные кардиохирурги

Врачи осмотрят детей и взрослых
Яна ШЕЛЕСТ
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Выездные осмотры кардиохирурги проводят уже более 10 летВыездные осмотры кардиохирурги проводят уже более 10 летФото: Из архива "КП"
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Группа кардиохирургов из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова во главе с профессором Алексеем Ивановым проведет медицинское консультирование и прием населения Курской области.

20 ноября в Областной детской клинической больнице кардиохирурги осмотрят порядка 150 детей, а 21-22 ноября - взрослых в Областной клинической больнице, сообщили в администрации Курской области.

Подобные выездные осмотры кардиохирурги проводят уже более 10 лет каждые полгода. Врачи обследуют малышей с пороками сердца, консультируют, отбирают на операции, осматривают прооперированных ранее. Благодаря этому ежегодно лечение и консультацию кардиохирургов получают 350 детей, около 50 из них отправляются в столицу на лечение.

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