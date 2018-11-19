2018-11-19T17:32:47+03:00
Политика

В Курске побывала комиссия СовФеда

Проверяющим показали новую школу
Светлана ВОЛКОВА
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Проверяющим показали класс робототехникиПроверяющим показали класс робототехникиФото: предоставлено пресс-службой
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19 ноября в Курске с однодневным рабочим визитом побывала временная комиссия по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Члены комиссии разделились на группы для работы по направлениям: здравоохранение, социальная сфера, образовательные учреждения, ознакомились с тем, как в Курске ведется строительство жилья, и обсудили, как работает правоприменительная практика в регионе. Одна из рабочих групп комиссии во главе с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Кутеповым посетила городскую общеобразовательную школу № 61 на проспекте Дериглазова. Вместе с главой Курска сенаторы осмотрели школьные кабинеты, спортивные залы, бассейн, актовый зал, класс робототехники.

Гостям рассказали, что школа № 61, рассчитанная на тысячу мест для обучения в одну смену, отвечает всем требованиям к современному образовательному учреждению. В распоряжении школьников - цифровые лаборатории, мобильные компьютерные и лингафонные кабинеты, профильный инженерно-технологический класс, лаборатория 3D-моделирования, учебно-методический комплекс, оборудованный станками с числовым программным управлением.

- Хорошая школа. Регион должен гордиться тем, что появляются такие новые школы, оснащенные на хорошем уровне, - резюмировал Андрей Кутепов. - Для детей с ограниченными возможностями здесь создана полная инфраструктура. Мне кажется, что это хороший типовой проект, который может быть использован другими регионами.

Кроме того сенатор обсудил с городскими властями современную тенденцию объединения школ и близлежащих детских садов в единые образовательные центры.

Также члены комиссии посетили ряд социальных объектов, а также встретились с представителями некоммерческих организаций и членами Общественной палаты Курской области.

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