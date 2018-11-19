В Курской области рабочая группа займется разработкой стоимости услуг ЖКХ

19 Нояб. 17:12 2018-11-19T17:13:12+03:00

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В Курской области разработкой стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019-2021 года займется специально созданная рабочая группа, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Распоряжение о создании рабочей группы подписал врио губернатора Роман Старовойт. Ее возглавил заместитель губернатора Алексей Смирнов. В состав входят руководители структурных подразделений администрации региона – областных комитетов ЖКХ и ТЭК, по тарифам и ценам, соцобеспечения, финансов, а также ООО «Курская универсальная компания».

Новые областные стандарты услуг ЖКХ должны быть представлены на рассмотрение Роману Старовойту до 15 декабря 2018 года.