2018-11-19T15:24:01+03:00
Происшествия

Куряне требуют высшей меры для убийцы 7-летнего школьника

Петиция набрала уже почти 90% необходимых голосов
Светлана ВОЛКОВА
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Подозреваемый на допросеПодозреваемый на допросеФото: СОЦСЕТИ
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"КП" подробно рассказывала о трагедии, которая произошла в Железногорске Курской области в конце октября.

Семилетний второклассник не вернулся из школы 23 октября. Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября. Следственный комитет Российской федерации по Курской области завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).Неделю ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах.

Кто бы мог подумать, что мальчика нужно искать в его же подъезде, где всю жизнь живет семья школьника. А точнее в соседней квартире, хозяин которой 39-летний одинокий сосед-тихоня с двумя высшими образованиями. Здесь двое суток – с 23 по 25 октября - в муках и ужасе провел ребенок. Пока отморозок не убил его и вывез в спортивной сумке вместе со "строительным мусором" к себе на дачу.

Активисты из "города горняков", где произошел этот жуткий случай, организовали сбор подписей с требованием смертной казни для преступника, расправившегося с мальчиком.

"Мы видим, как увеличивается число преступлений, связанных с надругательством над несовершеннолетними и убийствами детей. За год почти 10 тысяч детей в России подверглись половым домогательствам или пострадали от сексуального насилия. Число возбужденных уголовных дел выросло в два раза. И пожизненное лишение свободы для таких преступников могло бы предотвратить страшные трагедии в будущем", - отмечают активисты.

Петиция собрала уже более 61 тысячи подписей из необходимых 75 тысяч. Активисты направили ее в ГосДуму и Президенту РФ.

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