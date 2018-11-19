2018-11-19T15:12:02+03:00
Общество

В Курской области ожидается снег и гололедица

Спасатели напоминаются водителям об осторожности на дорогах
Яна ШЕЛЕСТ
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ГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожностиГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожностиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В ближайшие сутки на территории Курской области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 5-10, в западных районах области до 12 м/с. Температура: ночью -2…-7 ºС, днем -2…+3 ºС.

ГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожности. При управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

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