Приставы помогли задержать курянина с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-19T15:05:20+03:00

Приехав по адресу, они увидели мужчину в подозрительным пакетом

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Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов межрайонного отдела судебных приставов по ОУПДС УФССП России по Курской области задержали курянина, у которого хранились наркотики.

Приставы приехали по адресу к должнику и возле дома должника увидели мужчину, который пытался спрятать пакет с веществом белого цвета неизвестного происхождения. Эту информацию они передали тут же сотрудникам Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курску, после чего курянина с пакетом задержали полицейские.

Следственный комитет РФ по ЦАО Курска против задержанного завел уголовное дело по ст. 228 ч. 1 п. 5 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».