2018-11-19T14:40:40+03:00
Недвижимость

Курская «Квадра» завершила ремонт теплосетей на Магистральном проезде

Потребителей подключили к новому трубопроводу
Яна ШЕЛЕСТ
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"Квадра" заменила почти 1200 м сетей горячего водоснабжения"Квадра" заменила почти 1200 м сетей горячего водоснабженияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Проведенные гидравлические испытания показали, что некоторые участки теплосетей в Сеймском округе сильно изношены. При работе в зимних условиях на максимальных нагрузках возможны серьезные повреждения.

Учитывая, что от трубопровода горячую воду получают шесть жилых домов, садик и музыкальная школа, в «Квадре» изыскали дополнительные средства замену этого участка до наступления холодов.

Вместо ветхой сети уложили трубы в пенополиуретановой изоляции. Они отличаются высокой износостойкостью, минимальными теплопотерями, имеют большой срок службы – не менее 40 лет. Заменили почти 1200 м сетей горячего водоснабжения (в однотрубном исчислении) на Магистральном проезде и подключили потребителей к новому трубопроводу.

К началу декабря теплоэнергетики реконструируют еще несколько изношенных участков сетей горячего водоснабжения в Сеймском округе. В общей сложности специалисты заменят более 3,5 км трубопроводов.

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