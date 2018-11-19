Курянка украла у родителей приятеля золото

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-19T14:15:04+03:00

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В отдел полиции поступило заявление от курянки о том, что из ее квартиры пропали ювелирные ценности на сумму около 40 тысяч рублей. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий подозрение пало на знакомую сына курянки. Молодой человек сам привел в дом 18-летнюю подружку, чтобы познакомить с родителями. Заметив в чужой квартире драгоценности, гостья, улучив момент, похитила их. Во время задержания девушка свою вину отрицать не стала, она призналась, что краденое золото продала, а вырученные деньги потратила.

По этому возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 УК РФ «Кража».

Стражи порядка еще раз напоминают о том, что одни из основных причин краж - беспечность и излишняя доверчивость потерпевших, когда они добровольно по разным поводам и под различными предлогами впускали преступников к себе в дом.