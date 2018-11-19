Куряне успешно выступили на Парадельфийских играх
С 11 по 17 ноября в городе Ижевске Удмуртской Республики проходили вторые Международные Парадельфийские игры.
Как сообщалось ранее, Курскую область представляла сборная команда Курского музыкального колледжа-интерната для слепых. Куряне выступили успешно и взяли награды во многих номинациях:
Профессионалы. Сольное исполнение:
Диплом 1 степени — Баяндин Юрий Викторович;
Диплом 3 степени — Егорова Анастасия Дмитриевна.
Профессионалы. Ансамбли:
Диплом 1 степени — Оркестр народных инструментов;
Диплом 2 степени — Ансамбль ударных инструментов;
Диплом 3 степени — Трио баянистов «Конбрио».
Международные Парадельфийские игры − состязания для людей с инвалидностью в области искусства.