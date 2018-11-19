2018-11-19T11:55:23+03:00
Звезды

Куряне успешно выступили на Парадельфийских играх

Соревнования проходили в Ижевске
Яна ШЕЛЕСТ
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Курские музыканты выступили достойноКурские музыканты выступили достойно
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С 11 по 17 ноября в городе Ижевске Удмуртской Республики проходили вторые Международные Парадельфийские игры.

Как сообщалось ранее, Курскую область представляла сборная команда Курского музыкального колледжа-интерната для слепых. Куряне выступили успешно и взяли награды во многих номинациях:

Профессионалы. Сольное исполнение:

Диплом 1 степени — Баяндин Юрий Викторович;

Диплом 3 степени — Егорова Анастасия Дмитриевна.

Профессионалы. Ансамбли:

Диплом 1 степени — Оркестр народных инструментов;

Диплом 2 степени — Ансамбль ударных инструментов;

Диплом 3 степени — Трио баянистов «Конбрио».

Международные Парадельфийские игры − состязания для людей с инвалидностью в области искусства.

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