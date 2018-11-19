2018-11-19T11:43:38+03:00
Общество

В Курской области в ДТП погибли 159 человек

Память жертв дорожно-транспортных происшествий почтили сотрудники Госавтоинспекции
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области за десять месяцев текущего года произошло 1269 ДТПВ Курской области за десять месяцев текущего года произошло 1269 ДТПФото: Из архива "КП"
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Сотрудники курской Госавтоинспекции провели акцию, приуроченную ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП, который отмечается каждый год в третье воскресенье ноября. В мероприятии приняли участие кадеты Курского автотехнического колледжа, отряд Юных инспекторов движения, представители Авторадиоклуба и мотосообщества, руководство Курского областного дворца молодежи и учащиеся ДЮАШ.

Для усопших была заказана поминальная панихида в храме. Все участники акции поставили свечи за упокой погибших. После чего почтили память жертв ДТП минутой молчания и запустили белые и черные шары с бумажными журавлями в небо, как символ памяти и скорби.

Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает три тысячи человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы, часть из которых дети. В Курской области за десять месяцев текущего года произошло 1269 ДТП, в которых 159 человек погибли и 1607 получили ранения различной степени тяжести. С участием детей произошло 171 ДТП, десять детей погибли и 175 получили ранения.

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