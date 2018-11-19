В Курске в лифте застряли пятеро подростков

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-19T11:00:45+03:00

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18 ноября вечером в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов на улице 50 лет Октября в лифте застряли несколько подростков. При этом позвонившая женщина сказала, что в подъезде чувствуется запах дыма.

На место ЧП выехали спасатели. Из остановившегося лифта они эвакуировали пятерых подростков. Информация о задымлении не подтвердилась.