2018-11-19T10:20:11+03:00
Общество

Лучшие эксперты в сфере этичного хакинга сразились на международном турнире в Москве

Мероприятие состоялось в рамках Международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE, организованной дочерней компанией Сбербанка Bi.Zone
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Конференция OFFZONE проходила в столице 15-16 ноября, ее участниками стали эксперты, исследователи и представители профессионального сообщества по кибербезопасности. Призовой фонд в размере $18 тыс. разыграли команды экспертов из России, Венгрии, Польши, Южной Кореи, Украины и Китая.

В отборочном этапе соревнований приняли участие более 1 тыс. команд из 50 стран. В финальную часть вышли лишь лучшие 10 команд из России, Венгрии, Польши, Южной Кореи, Украины и Китая.

Чем предстояло финалистам удивить жюри? Как рассказали в ПАО Сбербанк, перед ними стояла задача обнаружить в сервисах противников как можно больше слабых мест. При этом нужно было с максимальной эффективностью отражать кибератаки соперников, которые также искали слабые места.

В результате первое место и $10 тыс. достались российской команде Bushwhackers. «Серебро» и $5 тыс. – опять же, нашим соотечественникам из LC BC. «Бронзовые» же награды и $3 тыс. отправились вместе с командой p4 в Польшу.

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