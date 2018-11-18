21-летний тамбовчанин вынес через окно курской квартиры чужие инструменты

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-18T12:14:53+03:00

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Квартира, которую обнес молодой парень, находилась в стадии ремонта, поэтому потерпевший не был в доме постоянно. Приходил время от времени, как того требовала ситуация. Недавно, вернувшись в квартиру, он не нашел рабочие инструменты и другие личные вещи. После чего обратился в полицию.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемым оказался 21-летний житель Тамбовской области. Выяснилось, что он разбил окно и проник в дом. Выбрал помещение парень не случайно, он знал, что там никто не живет. Похищенное он собирался продать, но не успел. В итоге силовики возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. А все вещи изъяли и скоро вернут владельцу.