В Курской области во время пожара обрушилась крыша дома: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-18T11:57:58+03:00

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Пожар случился в селе Косиново Обонянского района. Сообщение о возгорании поступило к спасателям сегодня ночью - в 3:25. На место отправили пожарных, полицейских, медиков и работников электрических сетей. Справиться с огнем удалось через 10 минут.

К сожалению, в результате пожара пострадал человек. Также в жилом доме оказались повреждены стены и обрушилась кровля. Всего к ликвидации ЧП привлекались 16 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Региональное ГУ МЧС напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».