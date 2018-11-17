2018-11-17T14:43:49+03:00
Общество

В Курской области появился новый сквер

Обновленный сквер открыли в Обояни
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В сквере появились современные скамейки, разноцветная тротуарная плитка, декоративные светильникиВ сквере появились современные скамейки, разноцветная тротуарная плитка, декоративные светильники
Изменить размер текста:

В центре Обояни после реконструкции открыли сквер. Здесь появились современные скамейки, разноцветная тротуарная плитка, декоративные светильники, клумбы с газонной травой и десятками вечнозеленых деревьев.

Благоустройство сквера велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На новый облик сквера в Обояни затрачено более шести миллионов рублей.

16 ноября в Курске на площадке перед школой № 51 на улице Веспремская торжественно открыли после реконструкции сквер «Веспремский».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24