В Курской области появился новый сквер
Обновленный сквер открыли в Обояни
В сквере появились современные скамейки, разноцветная тротуарная плитка, декоративные светильники
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В центре Обояни после реконструкции открыли сквер. Здесь появились современные скамейки, разноцветная тротуарная плитка, декоративные светильники, клумбы с газонной травой и десятками вечнозеленых деревьев.
Благоустройство сквера велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На новый облик сквера в Обояни затрачено более шести миллионов рублей.
16 ноября в Курске на площадке перед школой № 51 на улице Веспремская торжественно открыли после реконструкции сквер «Веспремский».