Под Курском водитель "Газели" врезался в трактор

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-17T12:24:54+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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16 ноября примерно в 18:15 25-летний водитель грузовой "Газели" ехал по трассе Курск - Борисоглебск - Воронеж. На 125 километре около села Быково Горшеченского района он врезался в трактор "Беларусь", который под управлением 45-летнего водителя двигался впереди в попутном направлении.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №23 Горшеченского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель "Газели" и 20-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.