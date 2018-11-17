2018-11-17T12:03:28+03:00
Происшествия

Под Курском автомобиль перевернулся в кювет

Есть пострадавший
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла ночьюАвария произошла ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 00:58 17 ноября на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Верхний Реутец Медвенского района. Водитель автомобиля «ВАЗ 21099» не справилась с управлением и авто перевернулось в кювет.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №34 Медвенского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Есть пострадавший. Подробности аварии уточняются.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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